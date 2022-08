MPAC leva serviços do MP na Comunidade a Assis Brasil e Capixaba

Em Assis Brasil, a programação foi realizada na quinta-feira, 25, na Escola municipal rural Baixa Verde, no quilômetro 36 do Ramal do Icumã e na sexta-feira, 26, na Escola Professora Iris Célia Cabanellas Zaninni. A ação reuniu mais de dez instituições que levaram diversos serviços à comunidade.

Já em Capixaba, o atendimento ocorreu no sábado, 27, simultaneamente em três locais: Escola Estadual Argentina Pereira Feitosa, Escola Municipal Noelia Maria Alves de Sousa e Centro de Saúde Idelfonso Cordeiro de Andrade.

Pelo MPAC, estiveram presentes nas ações, o coordenador do MP na Comunidade, promotor de Justiça Dayan Moreira, e os promotores de Justiça, Juleandro Martins e Pauliane Mezabarba. A ação itinerante em Capixaba teve o objetivo de atender as demandas apresentadas pelas comunidades, com a finalidade de mobilizar e desenvolver ações de promoção, defesa e conscientização quanto aos seus direitos e o exercício da cidadania.

Nos dois municípios, o MP na Comunidade ofereceu serviços de cidadania, orientação jurídica, Ouvidoria-Geral, e serviços auxiliares do Centro de Atendimento à Vítima (CAV), Núcleo de Apoio e Atendimento Psicossocial (Natera), Núcleo Permanente de Incentivo à Autocomposição (Napaz) e Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC).

O MP na Comunidade, além de promover suas próprias edições, constantemente participa de eventos de parceiros, como o “Projeto Cidadão”, do TJAC, e o “Defensoria ao seu Lado”, da DPE/AC.