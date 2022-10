A experiência dos grupos de reflexão já está sendo desenvolvida em Rio Branco, Cruzeiro do Sul e Tarauacá, e consiste numa terapia de grupo, com o auxílio de assistentes sociais e psicólogos. A ideia é expandir esse trabalho a todos os municípios acreanos a partir de uma parceria interinstitucional.

Também participaram representantes do Poder Judiciário, Governo do Estado, Defensoria Pública do Estado, Prefeitura de Rio Branco, da Polícia Militar do Estado do Acre e da Polícia Civil.

“O Ministério Público do Acre está disposto a auxiliar no que for preciso, disponibilizando profissionais que atuam no Centro de Atendimento à Vítima (CAV) e no Núcleo Permanente de Incentivo à Autocomposição (Napaz), órgãos auxiliares do MPAC, para que possam ajudar a expandir essa estratégia de prevenção da violência contra a mulher para todo o estado”, disse o procurador-geral.

A secretária adjunta da Sejusp Márdhia El-Shawwa Pereira, que coordena o programa Acre pela Vida- Por uma cultura de paz, lembrou que para reduzir os índices de violência contra a mulher não basta apenas punir.

