MPAC participa de reunião sobre auditoria das urnas eletrônicas nas seções eleitorais

Pelo MPAC estiveram presentes, o promotor de Justiça designado titular da Comissão de Auditoria de Urnas Eletrônicas, Luis Henrique Corrêa Rolim, e o promotor eleitoral titular da 1ª Zona Eleitoral, Almir Fernandes Branco.

A reunião foi conduzida pelo juiz-presidente da comissão de auditoria de urnas eletrônicas, juiz de direito Marcelo Coelho de Carvalho, e teve o objetivo de prestar informações às entidades fiscalizadoras, sobre os procedimentos relacionados à definição das seções eleitorais a serem auditadas. O trabalho da comissão visa garantir a segurança das eleições.

Estiveram presentes na reunião, representantes do MPAC, OAB/AC, Polícia Federal, partidos políticos, dentre outros.

“Foi uma reunião de apresentação de metodologia e aproximação entre a comissão e as entidades de fiscalização, para tratar sobre a sistemática de funcionamento de mais essa ferramenta de segurança e auditoria das urnas eletrônicas, visando garantir a lisura do pleito eleitoral e sua plena confiabilidade, também conhecida como votação paralela. Tal iniciativa já é, de certo modo, implementada há mais de 20 anos pela Justiça Eleitoral, conforme enfatizou o juiz-presidente da Comissão. O MPAC atuará na comissão instituída pelo TRE, nesse trabalho relevante e que vem reforçar nossa campanha institucional “Democracia Confirma”, de defesa da lisura do pleito eleitoral e das urnas eletrônicas”, destacou o promotor de Justiça.

O juiz-presidente da comissão e servidores do TRE/AC explicaram aos presentes como se darão os testes de integridade e autenticidade das urnas eletrônicas. Na ocasião foi feita uma apresentação detalhada, acerca da metodologia dessa auditoria de funcionamento das urnas eletrônicas e quais as medidas realizadas na véspera e no dia da votação, sendo facultada a palavra ao promotor de Justiça Luis Henrique Corrêa Rolim, representante do MPAC na comissão, que explanou em complemento sobre sua experiência pessoal como promotor eleitoral, reforçando a lisura do pleito eleitoral e a confiabilidade das urnas eletrônicas, com destaque para a forma como ocorrem as diversas medidas de segurança e auditoria implementadas pela Justiça Eleitoral e acompanhadas de perto pelo MPAC.

A reunião ocorrida vai ao encontro da Resolução TSE nº. 23.673/202, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Mediante a agenda, o TRE/AC alinhou com as entidades fiscalizadoras os procedimentos que serão adotados na definição das urnas eletrônicas das seções eleitorais de todo o estado, que serão auditadas nas eleições gerais de 2022, com testes de integridade e autenticidade.

Ana Paula Pojo – Agência de Notícias do MPAC