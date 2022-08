MPAC pede à Justiça execução de TAC e pagamento de multa por Município de Porto Acre

O Departamento Municipal de Água e Esgoto (Dmae) recebeu, nesta quinta-feira (18), a visita de representantes da Associação de Municípios do Acre. Eles estiveram na sede da autarquia e no aterro sanitário de Uberlândia. A visita teve por objetivo conhecer aspectos do saneamento relacionado ao recolhimento e destinação final dos resíduos sólidos.

O diretor-geral do Dmae, Adicionaldo dos Reis Cardoso, destacou que Uberlândia é uma cidade referência em saneamento e os prefeitos visitantes levam uma boa impressão do município. “Fico satisfeito por representar Uberlândia por meio do Dmae. Somos um exemplo positivo no tratamento de resíduos, uma vez que, em nosso aterro, evitamos a emissão de gases prejudiciais à atmosfera e, com isso, produzimos energia de 4 megawatts, suficiente para iluminar 40 mil lares”, afirmou.

A ideia da visita em grupo, segundo o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalon, é pensar na criação de um consórcio para a destinação final dos resíduos sólidos dos municípios junto com a capital, que já conta um aterro controlado. “Uberlândia tem a expertise necessária que a gente pode levar para lá. Já a transformação do lixo em energia elétrica é um sonho nosso desde 2012, e essa ideia ao ver funcionando em Uberlândia. Não tenho dúvida de que vai se consolidar, junto com os municípios vizinhos”, disse.

Para o coordenador executivo da Associação de Municípios do Acre (AMAC), Marcus Lucena, a visita contribuiu com conhecimentos de uma nova técnica, que auxilia no desenvolvimento de soluções a serem aplicadas no Estado. “Atualmente, Rio Branco conta com uma unidade de tratamentos de resíduos e o objetivo é melhorar para chegar próximo ao que se alcança em Uberlândia. Os outros municípios vão trabalhar em consórcio para baratear os custos com projeto de duas unidades de resíduos para atender todo o Estado”.

Além do prefeito de Rio Branco, Tião Bocalon e do coordenador da AMAC, Marcus Lucena, participaram da visita os prefeitos Olavo Rezende de Acrelândia; Jerry Corrêa de Assis Brasil; João Eduardo Teles de Bujari; Camilo Silva de Plácido de Castro, acompanhado do presidente da Câmara, José Nunes; a prefeita Rosana Gomes de Senador Guiomard, acompanhada da secretária de governo Isabel Olegário e da assessora Edileuda Ribeiro.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Comentários