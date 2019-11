Membros do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) irão participar, nesta segunda-feira, 18, da eleição para escolha de procurador-geral de Justiça. A eleição será na Sala das Sessões dos Órgãos Colegiados do MPAC, em Rio Branco, no período das 08 h às 17h.

Concorrem ao cargo, a atual procuradora-geral de Justiça, Kátia Rejane de Araújo Rodrigues, os procuradores Edmar Monteiro Filho, Cosmo Lima Souza, Rita de Cássia Nogueira Lima e Carlos Roberto da Silva Maia; e os promotores de Justiça Ricardo Coelho de Carvalho, Alessandra Garcia Marques e Francisco Maia Guedes.

Os votos dos membros em exercício nas Promotorias do interior do Estado e daqueles que estiverem justificadamente ausentes, poderão ser encaminhados à Comissão Eleitoral, presidida pelo procurador João Marques Pires. Cada membro poderá escolher até três candidatos.

Também fazem parte da Comissão, os promotores Rogério Muñoz e Maria Fátima Ribeiro (secretária). Como suplentes foram designadas as promotoras Patrícia Paula dos Santos e Vanessa Muniz.

Após a apuração dos votos, uma ata da eleição será remetida à procuradora-geral, a quem cabe encaminhar a lista tríplice ao governador do Estado, que terá quinze dias para fazer a nomeação. O mandato de procurador-geral é de dois anos, podendo ser renovado por igual período, após novo processo eleitoral.

Kelly Souza- Agência de Notícias do MPAC

