MPAC realiza lançamento do projeto “Corregedor do Amanhã”

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), por meio da Corregedoria-Geral, lançou nesta terça-feira, 16, o projeto “Corregedor do Amanhã”, destinado a desenvolver uma consciência cidadã em crianças de 07 a 12 anos.

Como atividade inicial do projeto, o MPAC recebeu crianças do Educandário Santa Margarida para elas conhecerem as estruturas do órgão, em especial à Corregedoria-Geral. Na ocasião, foi realizada uma exposição sobre os direitos das crianças e as atribuições do Ministério Público. Foi proporcionado ainda um momento de recreação, com músicas, brincadeiras e contação de histórias.

Durante o evento, o procurador-geral de Justiça Danilo Lovisaro do Nascimento falou sobre importância de iniciativas que visam garantir os direitos fundamentais da sociedade, em especial, das crianças.

“Este projeto é de muita importância para o Ministério Público. O que estamos fazendo aqui hoje não é nada menos do que lutar pelo direito das crianças e adolescentes, dando esperança e dignidade a eles. Nós, enquanto instituição, estamos tentando a cada dia executar ações que buscam benefícios para crianças e adolescentes, que são o futuro da nossa nação. Agradeço a todos que estão aqui engajados pela mesma causa”, disse.

O corregedor-geral do MPAC, Álvaro Luiz Araújo Pereira, recepcionou as crianças e explicou que a ação tem um potencial de fazê-las perceberem que podem ser agentes transformadores da realidade social. O membro agradeceu ainda a equipe da Corregedoria que se empenhou para realização do projeto.

“Gostaria que a gente tivesse a oportunidade de trazer para dentro desta instituição todas as crianças em situação de vulnerabilidade que esse estado tem. O que a gente quer passar para estas crianças é a mensagem de que é possível vencer as adversidades, desde que a gente sonhe e encontre o apoio necessário. Gostaria também de agradecer a equipe da Corregedoria, pois sem eles nada poderia ser feito”, afirmou.

O corregedor nacional do Ministério Púbico, Oswaldo D’Albuquerque Lima Neto, prestigiou o lançamento, e na ocasião, dirigiu uma mensagem de incentivo às crianças presentes. “Cada sonho que vocês têm pode sim torna-se realidade, apesar de todas as dificuldades. Podem ter a certeza que se vocês se dedicarem ao estudo terão um futuro promissor, um futuro em que vocês serão as mulheres e homens que cuidarão da nossa cidade, do nosso estado e do nosso país”, concluiu.

O evento contou ainda com a participação de membros do MPAC que possuem atuação na defesa dos direitos criança, servidores da instituição, representantes do Educandário Santa Margarida e integrantes do grupo “Semeando a vida” da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

Texto: Hudson Menezes

Fotos: Tiago Teles

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Comentários