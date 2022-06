MPAC recebe visita institucional do diretor do Programa Calha Norte

Nesta quinta-feira, 23, o procurador-geral de Justiça Danilo Lovisaro do Nascimento recebeu a visita do general de Divisão R1 Ubiratan Poty, diretor do Programa Calha Norte, do Ministério da Defesa, que está no Acre liderando equipes técnicas encarregadas de vistoriar obras de infraestrutura financiadas pelo PCN no estado.

A visita foi acompanhada por membros da Administração Superior do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) e da Associação dos Municípios do Acre (Amac). Na ocasião, o procurador-geral agradeceu ao diretor pelos investimentos que resultaram na construção e melhorias nas sedes do MPAC nas cidades de Acrelândia, Plácido de Castro e Feijó.

“Reitero os laços de cooperação e agradecimento com o Ministério da Defesa pelos investimentos realizados no Ministério Público do Acre através do Programa Calha Norte. Também agradeço pela parceria já firmada há muitos anos com o Exército Brasileiro no enfrentamento à criminalidade organizada na área de fronteira, em especial com operações do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado”, disse.

No Acre, os técnicos do PCN estão inspecionando 40 obras de infraestrutura, entregues a 16 municípios acreanos e verificando se os empreendimentos estão em conformidade com os projetos apresentados.

“O Programa Calha Norte tem obras e ações junto aos estados e municípios, como também convênios com outros órgãos do estado. Nós viemos fazer uma visita de cortesia para conhecer o Ministério Público Estadual, apresentar o Programa Calha Norte e o trabalho que desenvolvemos na Amazônia. É bastante salutar essa aproximação”, explicou o general.

Coordenado pelo Ministério da Defesa, o Programa Calha Norte está presente em 619 municípios de 10 estados do país e beneficia 25 milhões de brasileiros, tendo como missão contribuir para a manutenção da soberania nacional, a integridade territorial e a promoção do desenvolvimento ordenado e sustentável na sua área de atuação.

Texto: Kelly Souza

Foto: Tiago Teles

