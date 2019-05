Na oportunidade pediu mais uma vez agilidade no tratamento dessas adolescentes. O secretário informou que neste primeiro momento, duas meninas já serão encaminhadas para iniciar o tratamento.

A senadora Mailza Gomes (Progressistas-AC) informou na manhã desta sexta-feira, 17, que o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, liberou R$ 250.048,00 (duzentos e cinquenta mil e quarenta e oito reais), para custear as despesas médicas das meninas do estado do Acre que tiveram reações após tomarem a vacina do HPV. Elas receberão o diagnóstico e tratamento no Hospital das Clínicas de São Paulo, na Universidade de São Paulo (USP), uma das melhores da América Latina.

De acordo com a senadora, desde março vem dialogando com as autoridades competentes para solucionar esses casos que trazem tanta dor para as jovens e famílias.

“A partir do momento que soube desse problema, me reuni com as mães, conversei com o nosso governador Gladson Cameli, o secretário de Saúde, Alysson Bestene, fizemos reuniões com as bancadas federal, estadual e municipal. Todos estão empenhados em solucionar esse problema. Aqui em Brasília levei a situação ao Ministério da Saúde, à ministra Damares e também conversei com a primeira-dama, Michelle Bolsonaro sobre o drama dessas meninas do nosso estado. Pedi agilidade no diagnóstico e tratamento, agora, a liberação desses recursos para o Hospital das Clínicas da USP possibilitará o tratamento dessas jovens que há anos vem sofrendo com essas sequelas”, explicou Mailza.

Nesta semana, a senadora Mailza Gomes esteve em reunião com o Secretário Nacional de Atenção à Saúde, Francisco de Assis Figueiredo. Na oportunidade pediu mais uma vez agilidade no tratamento dessas adolescentes. O secretário informou que neste primeiro momento, duas meninas já serão encaminhadas para iniciar o tratamento.

