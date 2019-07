Investigadores da Denarc prenderam nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira (31), o caminhoneiro Cícero Pereira Portela, de 41 anos, foi flagrado com um carregamento de 173 kg de maconha, que iria abastecer o comercio de drogas no Acre.

Ao delegado Pedro Resende, o acusado revelou que saiu de São Paulo com uma carga de frios e hortifruti com destino ao Acre. Na capital rondoniense, Porto Velho ele foi contratado para trazer a droga até Rio Branco.

O entorpecente estava escondido na cabine e em compartimentos externos da carreta. A prisão aconteceu no Posto Fiscal da Fazenda Estadual (Tucandeira), distante cerca de 170km da capital do Acre, Rio Branco.

A droga, oriunda do Paraguai, está avaliada em mais de R$ 400 mil. Esta seria a segunda apreensão desse tipo em menos de uma semana.

“Mais uma vez a população acreditando no nosso trabalho, fez uma denúncia através do WhatsApp. Assim que soubemos da informação, começamos um trabalho de inteligência no sentido de localizar e identificar quem seria o motorista e o veículo utilizado para o transporte. Fizemos a abordagem e dentro dos compartimentos da carreta foram encontrados os 173 quilos de maconha. As investigações vão continuar, o motorista da carreta é apenas a “mula” e agora nós vamos atrás do dono da droga”, disse o delegado Pedro Resende, coordenador da DENARC.

Comentários