Uma briga entre marido e mulher por pouco não termina em tragédia em Rio Branco, no Acre. Uma mulher que não teve o nome revelado ateou fogo no corpo do próprio marido, Francisco Vargas da Silva, na manhã desta sexta-feira (1), na avenida Getúlio Vargas, bairro Raimundo Melo.

Segundo informações de testemunhas, Francisco estava ingerindo bebida alcoólica com a companheira e alguns amigos debaixo da ponte do igarapé São Francisco. De repente, os dois começaram a discutir e a mulher jogou acetonada no corpo do marido e ateou fogo.

Uma viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e ao chegar ao local encontraram Francisco caído e reclamando de dor. Os paramédicos prestaram os primeiros socorros no local e encaminharam a vítima ao Pronto Socorro.

Segundo o médico do Samu, Francisco teve queimaduras de primeiro grau e possivelmente de segundo grau no tórax, cabeça e pescoço. Uma guarnição da Polícia Militar esteve no local mas não conseguiu prender a suspeita.

Comentários