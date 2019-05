Jacilene Farias de Lima, de 40 anos, teve morte cerebral neste domingo (5) no Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb). Ela deu entrada na unidade de saúde após ter sido baleada com um tiro na cabeça durante uma festa na noite do último sábado (4) numa chácara localizada no antigo Top-15, na Vila Acre. A vítima respira apenas com a ajuda de aparelhos.

Jacilene participava da festa e teria ido até a entrada da propriedade para comprar um churrasquinho. Foi quando criminosos chegaram numa motocicleta e efetuaram vários tiros. Além dela, a vendedora ambulante Marcela Morais, de 36 anos, também foi atingida, mas com menos gravidade.

Jacilene trabalhava como recepcionista no Hospital das Clínicas, era divorciada e tem um único filho.

O caso segue sob investigação da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). A polícia ainda não conseguiu levantar nenhuma informação a respeito dos autores do crime. Marcela Morais continua internada no Huerb, e não corre risco de morrer. O depoimento dela já foi colhido, e deve ajudar os investigadores a solucionar este assassinato.

