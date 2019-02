Briga precisou ser apartada por populares

Uma mulher não identificada descobriu a traição do marido e abordou a amante dele em uma rua da Capital. Antes de aplicar uma surra na rival, ela ainda gravou um vídeo explicando por que o faria. A briga ocorreu na noite da última quinta-feira (21).

De acordo com o relato da agressora no vídeo que circula nas redes sociais, ela teria descoberto o caso amoroso por meio de mensagens no aplicativo WhatsApp. “Quando eu falei com ela [amante do marido], ela ainda veio me sacanear”, disse.

A revolta da mulher se agravou ao descobrir que o carro do casal era usado em passeios com a amante pelas ruas de Rio Branco.

“No aniversário dela, ela pegou meu carro e estava desfilando na cidade”, esbravejou, acrescentando que só deixaria o local após dar uma surra na rival.

A agressora esperou a desafeta sair da sala de aula para acertar as contas. A surra foi registrada pela câmera de um celular, provavelmente de uma amiga da esposa traída.

Após muitos socos e xingamentos, populares intervieram, pondo fim à briga. A amante ainda ameaçou a agressora. “Você vai me pagar”, disse.

Veja o vídeo:

