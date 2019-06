Dulcinéia dos Santos Viana, de 46 anos, foi assassinada com uma facada no peito, durante uma bebedeira, na manhã deste domingo, na rua Durval Camilo, no bairro Canaã, em Rio Branco.

Segundo informações repassadas à polícia, a vitima estaria bebendo em um bar com uma mulher identificada como Janaína e começaram um bate-boca. Dulcinéia teria falado mal da mãe de Janaína que se irritou, pegou uma faca e desferiu uma facada que atingiu o peito da vítima.

Dulcinéia dos Santos saiu do bar e caiu próximo de uma cerca. Janaina fugiu do local, mas foi presa em seguida pela Polícia Militar e levada à Delegacia de Flagrantes. O corpo da vítima foi levado ao foi levado ao IML após perícia no local do crime.

