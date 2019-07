Motociclista atropelou uma mulher quando tentava cruzar a pé, uma das principais avenidas da cidade de Brasileia, juntamente com Av Manoel Marinho Montes. Ambas são bastante movimentadas por motos, carros de pequeno e médio porte, além de pesadas carretas.

Segundo foi apurado, por volta das 17 horas, a senhora Cecília Ribeiro Meireles Maia (67), tentou cruzar a avenida Rui Lino, próximo a ponte José Augusto, quando uma moto modelo Honda/Fan, pilotada por Loucas Reis Oliveira (19) passava no local.

Foi impossível evitar o impacto contra a mulher e graças a baixa velocidade, não causou maiores danos a senhora. Segundo os socorristas do 5º Batalhão do Corpo de Bombeiros do Alto Acre, dona Cecília apresentou suspeita de fratura no tórax e escoriações pelo corpo.

O acionamento do socorro foi feito pelo próprio motociclista que nada sofreu, ficou no local para prestar socorro e dar depoimento às autoridades. Após receber os primeiros socorros dos bombeiros, foi conduzida ao hospital Wildy Viana, onde ficou à disposição da equipe médica de plantão e observação.

Também foi informado que a mulher não corria risco de morte e o caso, está nas mãos das autoridades competentes.

