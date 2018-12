Mulher de 27 anos foi executada com tiro no rosto, marido contou a polícia que três homens invadiram a casa e atiraram contra a mulher

O crime aconteceu na tarde desta sexta-feira (30), na invasão do Lixão, atrás do galpão municipal Elesbão Guimarães, no município de Feijó, cidade distante cerca de 450 km de Rio Branco a capital do Acre.

De acordo com informações a Polícia Militar foi acionada para atender um crime de homicídio ocorrido na localidade. Quando os militares chegaram ao local encontraram o corpo de Lucivânia Lima de Souza, 27 anos caído nos fundos da propriedade onde morava com o marido.

Segundo Edicarlos Trindade dos Santos, marido da vítima, o casal estava em casa quando cinco homens armados invadiram a residências e sem qualquer discussão um deles efetuou dois tiro de espingarda no rosto de Lucivânia que gravemente ferida correu para os fundos do quintal da casa, onde caiu e morreu e os suspeitos saíram correndo em direção ao bairro Geni Nunes.

A Polícia Civil foi acionada pelos militares para acompanhar a ocorrência e tomar as providencias de resgate do corpo.

O marido da vítima foi conduzido a Delegacia de Polícia Civil para prestar depoimento, dois suspeitos foram identificados, um foi preso pela PM e entregue a Polícia Civil.

A polícia quer descobrir o que teria motivado o crime e investigar a versão do marido.

