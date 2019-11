Por Alcinete Gadelha, G1 AC — Rio Branco

Uma mulher de 25 anos foi detida ao tentar entregar parte de um carregador de celular dentro de um sabonete a um detento do presídio de Sena Madureira, no interior do Acre. O caso ocorreu na sexta-feira (8), dia em que é permitida a entrega de materiais aos reeducandos.

O flagra ocorreu quando o material foi submetido ao aparelho de raio X e foi constatada a presença do objeto. “Eles abrem o sabonete, desenham o modelo e guardam bem guardado e, no caso em questão, só é possível detectar com dificuldade no raio X. A senhora trouxe esse material e ao passar pela revista foi detectado que tinha um carregador”, explicou o diretor do presídio, Valquer Oliveira.

O diretor disse que o objeto seria entregue a um preso do bloco 7. A mulher não tem nenhum parentesco com ele, segundo o diretor, e levou o material a pedido da família do preso que não tem contato nem faz visitas por morar na zona rural.