Uma visitante foi flagrada na manhã deste domingo, dia 23, tentando entrar com produto entorpecente no presídio Evaristo de Moraes, em Sena Madureira. De acordo com informações, ela guardava 50 gramas de maconha em suas partes íntimas.

Pronta para ir visitar seu companheiro, a mulher apresentou fundada suspeita antes da entrada. Diante disso, as agentes penitenciárias fizeram os procedimentos de praxe e a mesma acabou confessando que estava com a droga.

Mediante à infração, ela responderá a um T.C.O (Termo Circunstanciado de Ocorrência) e terá a carteira de visitante suspensa. “Desde a semana passada várias apreensões vem ocorrendo no presídio. Ao que tudo indica, há um destemor por parte das mulheres, porém, temos intensificado a fiscalização nesse sentido”, comentou um agente penitenciário.

Além de contar com seu serviço de inteligência, o presídio disponibiliza ainda o detector de metal e o Raio X, aparelhos indispensáveis para confirmar a presença de objetos ilícitos. As informações são do site Sena Online.

