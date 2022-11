Mulher é presa com 4 kg de cocaína em ônibus que seguia para Porto Velho

No dia 17 haverá o leilão da Vara Cível de Feijó e da Vara Única de Capixaba. O último com um trator agrícola, grade aradora, grade niveladora e carreta agrícola. O primeiro com uma edificação no bairro Nair Araújo e uma caminhonete ano 2002/2003, avaliada em R$ 30 mil, mas que aceitará como lance mínimo R$ 22.500,00.

Outras quatro vendas públicas estão agendadas para o dia 21, da Vara Única de Acrelândia, 1ª Vara Cível de Rio Branco, 1ª Vara Cível de Cruzeiro do Sul e 4ª Vara Criminal de Rio Branco. Em Acrelândia um terreno; em Rio Branco, um ar condicionado e uma moto; em Cruzeiro do Sul, um galpão no bairro Remanso.

O último evento do cronograma do mês de novembro será no dia 22, novamente da Vara Cível de Feijó, com a reoferta de uma casa, que possui um terreno de 430 metros quadrados, localizada no bairro Cidade Nova.

Ainda está em organização os lotes de outros dois leilões provenientes de Sena Madureira e Cruzeiro do Sul, previstos para os dias 21 e 22.

