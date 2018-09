Um fato inusitado aconteceu nesta semana no estado de Rondônia, vizinho ao Acre. Um casal que reside em Jarú, cidade do interior, e que não teve a identidade preservada, foi parar no hospital por conta de uma ‘aventura’ sexual nada recomendada; Uma garrafa térmica foi introduzida pela mulher no ânus do marido que não conseguiu expelir o utensílio doméstico.

Em desespero, o casal procurou atendimento médico, no entanto, em outra cidade para que continuar no anonimato. Inicialmente, o caso foi atendido no Hospital de Ouro Preto do Oeste, mais tarde, o homem foi transferido para o Hospital de Ji-Paraná. Plantonistas realizaram de raio-x onde foi constatado que a garrafa tinha alcançado órgãos delicados da vítima impossibilitando a retirada no momento.

Segundo a mulher, ela teria introduzido a garrafa no ânus do marido atendendo um pedido dele. O homem foi operado, passa bem, e permanece internado no hospital daquela cidade rondoniense.

