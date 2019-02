André Luiz Ferreira, 31 anos, foi morto com uma facada no peito na madrugada deste sábado, pela mulher, Mirian J.,32 anos, crime ocorrido na Rua Ouro, Bairro Jatobá II, em Rolim de Moura. O casal bebeu na residência de um amigo, chegou em casa e começou a discutir. André teria agredido a companheira, que acabou revidando com uma facada certeira.

Após o crime, Miriam entrou em contato com a Polícia e Corpo de Bombeiros e comunicou o ocorrido, aguardando a chegada da viatura juntamente com a filha, que presenciou tudo.

Ela contou aos policiais que as brigas do casal eram rotineiras e que o então marido a agredia bastante, chegando a ser preso no final do ano passado por violência doméstica.

Miriam contou que durante a noite de sexta-feira e madrugada deste sábado os dois estavam bebendo na casa de um amigo e que ao chegarem na residência deles, começaram a discutir. Em dado momento foi agredida e se armou com uma faca, desferindo então um golpe no peito de André.

Fonte: rondoniagora

