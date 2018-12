Conforme o tenente Silva Lima, comandante do Pelotão de Trânsito do 6º Batalhão da Polícia Militar (PM-AC), testemunhas relataram à guarnição que as vítimas seguiam na motocicleta do município de Tarauacá para Cruzeiro do Sul. Porém, ao chegarem no km 8 da rodovia acabaram colidindo com o carro.