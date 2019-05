Silvinha Pereira da Silva, de 38 anos, que foi atropelada na Estrada Dias Martins, no último sábado (18), quando estava na garupa da moto do marido, José da Silva e Silva, de 43 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no início da noite do domingo (19) no Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco, onde estava internado desde o acidente aguardando uma vaga na Unidade de Terapia Intensiva.

A mulher teve a perna dilacerada, ficando em estado grave, quebrou as duas pernas no acidente e permanece internado.

Na tarde do último sábado (18), um acidente envolvendo um carro e uma moto resultou no casal Silvinha Pereira da Silva, de 38 anos, e José da Silva e Silva, de 43 anos, gravemente feridos.

O veículo estaria sendo dirigido por um policial militar do Batalhão de Operações Especiais (Bope), que vinha dirigindo em alta velocidade, segundo a polícia, ele “perdeu o controle do carro.

