Bandido intercepta a vítima no meio da rua e aponta a arma contra a mesma, que sem reagir entrega a moto e pertences que estavam na bolsa.

Lenilda Cavalcante Roubo aconteceu na tarde deste sábado (04) e foi registrado por câmeras de segurança de uma das residências no bairro Canaã. Na imagem captadas é possível observar que o assaltante caminha a pé e sempre atento a quem circula na rua. Antes da jovem em uma motocicleta passar por ele, um homem passar em uma bicicleta cargueiro, mas possivelmente pela bicicleta lembrar trabalho, o criminoso deixar seguir. Logo atrás, uma mulher em uma motocicleta é vista pelo bandido que intercepta a vítima no meio da rua e aponta a arma contra a mesma, que sem reagir entrega a moto e pertences que estavam na bolsa.

Observe que no vídeo o horário que aparece são de 3 horas a mais, portanto o equipamento foi ajustado no horário de Brasília, que nesse período do ano tem diferença de três horas por causa do horário de verão.

As imagens de qualidade serão usadas para identificar o criminoso.

