Mulheres são resgatadas após sofrerem acidente com moto na Estrada do Pacífico

Equipes do Corpo de Bombeiros e Samu da fronteira do Acre, foram acionados para um possível resgate de pessoas que estavam feridas, após caírem de uma moto no km 5 da BR 317 (Estrada do Pacífico), quando se deslocavam para um abatedor de frango.

Segundo foi informado por um dos parentes que aguardavam no hospital Wildy Viana, comentou que uma das vítimas, poderia estar levando currículo em busca de emprego. A primeira a chegar na unidade hospitalar socorrida pelos bombeiros, foi Juciene Silva da Costa (27), que além das escoriações pelo corpo, reclamava de muitas dores.

Logo em seguida, trazida pela equipe do SAMU, foi Larissa Oliveira Rufino, de 21 anos de idade. Esta sofreu fraturas ósseas na perna e antebraço esquerdos, sendo necessário a imobilização no local do acidente até ser levada para o hospital.

O motivo do acidente ainda está sendo levantado pela equipe do Ciretran que esteve no local. À primeira vista, se acredita que a condutora da moto modelo Bizz, teria tentado desviar de buracos na estrada quando entrava na curva e perdeu o controle.

Ambas passariam por exames mais aprofundados, para ver a necessidade de serem transferidas para a capital, ou não, e nenhuma corria risco de morte.

1 de 9

Comentários