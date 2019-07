Os baianos do Chiclete com Banana saíram impressionados com o que viram na segunda noite do Carnavale, o carnaval fora de época de Brasiléia.

O vocalista Kill, disse que não imaginava encontrar no interior do Acre um publico tão numero e vibrante, numa noite fria com foi a de sexta-feira, dia 5.

Neste sábado, o cantor Álamo Kário, que há quase 20 anos vem abrilhantando o carnaval fora de época de Brasiléia, abriu o show principal, aquecendo a multidão que lotou a praça Ugo Poli, no centro de Brasiléia. “É sempre um prazer estar aqui em Brasiléia, recebendo esse calor do povo da fronteira. Mais uma vez, quero agradecer a prefeita Fernanda Hassem”, disse o cantor.

Álamo presenteou Brasiléia, compôs e produziu um clipe em comemoração aos 109 anos de emancipação política do Município. Veja clipe.

E o publico foi mesmo uma atração à parte. Mais uma vez, a praça Ugo Poli ficou lotada. No palco, o Chiclete com Banana correspondeu e fez um show que esquentou os foliões.

A segunda noite do Carnavale consolidou ainda mais o maior evento do interior do Acre, e colocou definitivamente Brasileia como a capita do carnaval fora de época no estado.

Confira abaixo fotos e vídeos da segunda noite.

