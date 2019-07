Município de Epitaciolândia recebe equipe do Projeto Rondon

O Prefeito de Epitaciolândia, Tião Flores, recebeu na manhã desta segunda-feira (08) em seu gabinete, a equipe do Projeto Rondon.

De 08 a 18 de julho, os rondonistas e parceria com a prefeitura e escolas estaduais e municipais, irão desenvolver atividades voltadas a educação, saúde, meio ambiente, combate ao uso de drogas, violência, dentre outros assuntos através de palestras e oficinas.

O prefeito Tião Flores fez questão de recepcioná-los para dar as boas vindas e colocar a gestão à disposição do projeto. “Sabemos da importância da vinda do Projeto Rondon para nosso municípios, serão 10 dias de intensa troca de experiências e ensinamentos que com certeza vai nos ajudar muito a implementar novos programas e ações nas diversas áreas.” Frisou Flores.

OPERAÇÃO VALE DO ACRE

A Operação “Vale do Acre” será desenvolvida entre os dias 05 de julho a 21 de julho de 2019, em 12 municípios do Estado do Acre a saber: Acrelândia, Assis Brasil, Brasileia, Bujari, Capixaba, Epitaciolândia, Feijó, Plácido de Castro, Porto Acre, Senador Guiomard, Tarauacá e Xapuri. Terá como Centro Regional (CR) a cidade de Rio Branco/AC.

