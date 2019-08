Vai ocorrer no final deste mês de agosto a nona edição do Circuito Country, no município de Epitaciolândia. O evento integra a Feira Agropecuária do da cidade e ocorrer nos dias 29, 30 e 31 de agosto e 1º de setembro.

A prefeitura do município conta com apoio do governo do Acre para realizar a festa, que já faz parte do calendário cultural do município e se configura como uma das mais importantes da região do Alto Acre.

Este ano, as atrações nacionais que participarão da festa serão Barão da Pisadinha, Tom Cleber e Bonde Sertanejo, além de atrações locais, como Sandra Melo e Banda e Perfil.

O evento, que atrai público de diversas cidades acreanas, também contará com o desfile da Garota Country 2019 e a tradicional cavalgada na abertura da festa.