Município isolado no Acre tem mais de 80 crianças com autismo; Sesacre faz itinerante

Com uma população estimada em 2021 pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) em 19.727 pessoas, o município de Marechal Thaumaturgo, no vale do Alto Juruá, interior do Acre, tem, atualmente, pelo menos 84 crianças e adolescentes com a prevalência do Transtorno do Espectro Autista, o TEA.

Os números são da Secretaria Municipal de Saúde de Thaumaturgo, a qual, no início da semana, realizou, na sede urbana do município, mais uma edição do programa saúde itinerante especializado, em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre). A ação agradou em cheio à comunidade, principalmente aos pais de crianças com autismo.

“Eu sou pai de autista e, quando vem uma ação dessa e a gente pode divulgar e parabenizar pela ação, a gente considera algo muito bom porque são ações que, antes, na história do município, nunca tinha ocorrido”, disse Henrique Viera, pai de Luisa, de três anos, que tem TEA. “Quando se junta Prefeitura e Governo do Estado para proporcionar isso à comunidade do município é muito gratificante. Eu espero que aconteça mais vezes e com mais frequência”, disse.

O atendimento especializado em Marechal Thaumaturgo abrangeu toda a área de pediatria, desde geneticista, terapia ocupacional com uma neuropediatra e houve ainda diagnósticos emitidos para novos casos. “Isso vai ajudar famílias a entender melhor seus filhos. Eu, como pai de autista, sei qual é a importância de um diagnóstico. É muito difícil quando seu filho não tem diagnóstico. Assim, a gente quer parabenizar a equipe da Prefeitura de Marechal Thaumaturgo e do Governo do Estado que não poupou esforços para realizar esta ação”, disse Henrique Vieira.

A comunidade espera que o evento volte a se realizar e que possa atender ainda comunidades de fora do perímetro urbano do município, um dos quatro mais isolados do Estado. De acordo com a Prefeitura, esses atendimentos voltarão a acontecer com o objetivo de levar atendimento de saúde ao alcance de todos.

“Esses atendimentos são voltados para crianças com Deficiência intelectual com ênfase no espectro Autista, quando 84 crianças receberam atendimento”, disse Arlines Costa, uma das coordenadoras da Secretaria Municipal De Saúde de Thaumaturgo.

