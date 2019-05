Raimundo da Conceição Andrade, o Raimundinho do Cavaco, foi assassinado a tiros na noite de domingo (27), no bairro Recanto dos Buritis, periferia de Rio Branco. Segundo informaram testemunhas á polícia, Raimundinho foi surpreendido por dois homens que estavam em uma moto.

Ele havia saído de casa para comprar churraquinho quando foi atingido pelos disparos. Os criminosos ainda mataram o dono do churrasquinho, Ronilson da Conceição Queirós.

Raimundinho era um dos músicos que animava semanalmente o forró do senadinho, no centro da capital do Acre, um dos mais tradicionais do estado. Ao lado do irmão Tião, eles encabeçavam o Grupo Hélio Melo.

Raimundinho do Cavaco integrou na década de 90 várias bandas locais e era um dos mais respeitados cavaquinistas do Acre. Nas redes sociais, centenas de amigos e fãs lamentaram a morte do artista.

Comentários