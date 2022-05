Mutirão Opera Acre atende pacientes em Brasileia, Rio Branco e Cruzeiro do Sul neste final de semana

Concurso de música e sorteio de vários prêmios comandou a animação

A prefeitura municipal de Brasiléia, por meio da secretaria de Obras, promoveu sábado, 21, no clube da Polícia Militar, almoço regado a muita música para homenagear os Garis e Margaridas do município.

Foi um dia de festa, alegria, descontração e homenagens aos trabalhadores e trabalhadoras que zelam para manter a cidade limpa.

Entre as atrações, sorteio de bicicletas e outros brindes, concurso de dança e o concurso melhor calouro da secretaria, onde o vencedor foi Joel Nascimento.

Participaram do evento o prefeito em Exercício, Carlinho do Pelado, secretário de Obras, Lima Andrade e toda equipe de funcionários da secretária de Obras, equipe da agricultura, presidente do sindicato municipal de administração, Francisco Aelson, além de familiares e amigos dos servidores.

Francisco Dias é funcionário de carreira da secretaria, onde trabalha na limpeza da cidade. De acordo com ele, a festa é uma forma de reconhecer o trabalho de todos. ” Para mim é momento de alegria estar hoje aqui junto com minha família participando dessa festa que foi preparada com carinho para todos nós. A Prefeita reconhece o trabalho dos garis e Margaridas e nosso secretário de obras sempre está apoiando e junto conosco”, disse.

Para o secretário municipal de obras, Francisco Lima a festa é uma homenagem mais que merecida. ” Em virtude da pandemia nós não realizamos a festa ano passado, mas esse ano preparamos um almoço com muito carinho para homenagear nossos funcionários”, afirmou.

De acordo com o Prefeito em exercício, Carlinhos do Pelado, a festa dos Garis é Margaridas é uma forma de homenagear o trabalho desses profissionais ” Estou representando nossa prefeita Fernanda Hassem e dizer que estamos juntos, hoje a prefeitura de Brasiléia está realizando uma bela festa em homenagem aos garis e margaridas, pelo dia 14 de maio, Dia do gari. Eles merecem todo o carinho que temos por eles, pois nossos garis são as pessoas que fazem a nossa cidade ficar mais bonita, limpa, fazendo da nossa gestão uma gestão diferenciada. Quero aqui também agradecer o secretário Lima que está sempre presente, sendo um secretário atuante e parceiro”, afirmou.

