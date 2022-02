Na abertura dos trabalhos legislativos, Gladson Cameli ressalta realizações do governo e grandes obras para 2022

Como é tradição, na primeira sessão do ano da Assembleia Legislativo do Acre (Aleac), realizada nesta terça-feira, 1º, foi lida a mensagem governamental de 2022. Uma vez que o governador Gladson Cameli está cumprindo agenda fora da capital Rio Branco, o seu pronunciamento foi feito pelo diretor da Casa Civil, Jefson Dourado. A sessão remota foi conduzida pelo presidente da Aleac, deputado Nicolau Júnior (PP), por conta da atual situação sanitária no Acre, provocada pela terceira onda da covid-19.

Participaram do evento o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Roberto Barros; o presidente do Tribunal de Contas do Estado, Ronald Polanco; o procurador-geral de justiça do Ministério da Público do Acre, Danilo Lovisaro; a defensora pública geral, Simone Santiago; e o secretário de governo, Alysson Bestene.

Seguem alguns trechos da mensagem, que fez uma breve recapitulação dos avanços do governo nos mais recentes três anos e uma projeção de ações para 2022.

O pronunciamento é do governador Gladson Cameli: “Muitos dos nossos adversários políticos profetizaram que o nosso governo atrasaria o pagamento dos salários dos servidores logo no primeiro mês. E, depois de três anos e um mês de governo, não atrasamos um dia sequer os vencimentos dos nossos funcionários estaduais. E, mais do que isso, pagamos décimo terceiro, prêmios e auxílios temporários para todas as categorias de servidores em dia.

(…) Concordo que pagar o funcionalismo em dia não é nada mais do que uma obrigação. Mas num passado recente, em outros governos, isso não aconteceu. Também quero dizer que se conseguimos durante todo esse tempo manter os pagamentos com pontualidade é porque investimos em planejamento. Isso foi essencial para podermos, todos os meses, colocar valores significativos em circulação para a manter a nossa economia funcionando. Assim, acredito que garantimos também os emprego daqueles que trabalham na inciativa privada e dependem da circulação financeira no nosso estado.

(…) E nos próximos dias, assim que a minha equipe econômica concluir os estudos técnicos, devo anunciar um aumento para todo o funcionalismo. Isso é compromisso com os servidores, que trabalham para que a máquina governamental continue a funcionar, prestando um serviço de qualidade àqueles que mais precisam.

(…) Mas quero convidar os senhores e as senhoras a fazerem uma reflexão. Vejam bem, nesses três anos em que estou governando o Acre, enfrentei duas situações muito difíceis. Primeiro encontrei uma gestão desorganizada e com muitas dívidas. E nesse sentido já pagamos quase R$ 8 bilhões de financiamentos, dívidas trabalhistas, rescisões contratuais e até mesmo salários e décimos terceiros que não foram pagos no governo anterior.

(…) Notem, senhoras e senhores deputados, que esse valor é similar ao Orçamento do Estado em 2022, que está em torno de R$ 7,8 bilhões. Então observem que só em dívidas pagas de governos anteriores deixamos de investir aproximadamente o valor equivalente a um ano do nosso orçamento.

(…) Mas posso afirmar que, ao final dos nossos quatro anos, entregaremos uma máquina governamental saneada, no ponto de vista econômico e financeiro. E isso é essencial para que o nosso estado possa continuar a fazer investimentos sociais que tragam segurança e bem-estar ao nosso povo.

(…) Nesse período em que estou à frente do governo, contratamos 606 novos soldados da Polícia Militar e outros 291 da Polícia Civil, todos de cadastros de reserva de concursos do governo anterior. Contratamos ainda 647 novos professores efetivos e 9.612 temporários.

(…) E já estamos com novos concursos públicos previstos. Só para a Secretaria Estadual de Saúde, a Sesacre, a previsão é que, por meio de concurso público, possamos contratar 956 novos profissionais. Outros 153 para o Corpo de Bombeiros, 217 para o Iapen e outros 322 para o Instituto Socioeducativo, o ISE.

(…) Também estamos estudando a possibilidade de um concurso público para oficiais da Polícia Militar, algo que não acontece no Acre há mais de duas décadas. Essa será a forma de repormos os oficiais da corporação que foram reformados ou faleceram e que desfalcam o quadro de oficialato da Polícia Militar. Espero em breve poder anunciar esse concurso, que será uma oportunidade para muitos jovens com cursos superior que sonham com uma carreira militar sólida.

(…) Outro ponto que é importante destacar é que, neste período de três anos em que sou governador, dois anos inteiros foram de pandemia da covid-19. Talvez um dos piores momentos já vivido por um governador na história do Acre. E o mais preocupante é que isso ainda não acabou. Neste momento ainda enfrentamos uma terceira onda dessa terrível doença que já tirou a vida de quase dois mil acreanos e acreanas.

(…) Não estou reclamando, porque ninguém me obrigou a ser governador. Eu aceitei esse desafio e não me arrependo nenhum minuto disso. Mas os senhores e as senhoras têm que convir que dois terços do meu governo transcorreram num quadro trágico de saúde pública, por conta da covid, que afetou todos os setores da sociedade.

(…) Enfrentamos esse desafio usando todas as armas que pudemos. Assim construímos dois hospitais de campanha, um em Rio Branco e outro em Cruzeiro do Sul. Reequipamos hospitais em Brasileia, Sena Madureira, Tarauacá e Mâncio Lima. Alguns ainda estão em processo de readequação, mas até o fim do mandato deixaremos todos prontos e disponíveis à população.

(…) Lutamos com todas as forças para trazer o maior número de vacinas contra a covid para o nosso estado. E hoje temos disponibilidade de vacinas para adultos e crianças nos 22 municípios. Aqui, no Acre, posso afirmar que só não se vacinou quem não quis. Porque, graças a Deus, não faltaram vacinas para a população.

(…) Sei que muitos dizem que o nosso governo não realizou grandes obras. Mas isso não é verdade. Apesar das consequências da pandemia, neste momento, as obras do Anel Viário de Brasileia e Epitaciolândia, mesmo no inverno, continuam a todo vapor, num investimento de R$ 62 milhões de reais.

(…) Quero lembrar que, com a assinatura do acordo bilateral do Brasil com o Peru para a exportação da nossa carne, a BR-317 será um importante corredor rodoviário para as exportações. E o anel viário dará agilidade para esse fluxo de transporte transfronteiriço, fomentando a nossa economia e gerando empregos.

(…) Em Cruzeiro do Sul, nos próximos meses, já entregaremos uma parte da duplicação da AC-405 pronta, lembrando que essa obra que liga a cidade ao Aeroporto irá beneficiar moradores de todos os municípios do Juruá e está orçada em R$ 54 milhões de reais.

(…) Também está tudo pronto para assinarmos, em fevereiro, as ordens de serviço de duas pontes muito esperadas pelas populações de Sena Madureira e Xapuri. A ponte que ligará o centro de Sena ao Segundo Distrito custará R$ 36 milhões. E a ponte que integrará o centro de Xapuri com o bairro da Sibéria, R$ 40 milhões. Esses dois investimentos do nosso governo trarão integração social e desenvolvimento econômico para esses dois importantes municípios acreanos.

(…) Estamos concluindo os estudos de projeto para a licitação, em fevereiro, da construção do viaduto da Avenida Ceará, que irá melhorar todo o trânsito da nossa capital, no valor de R$ 22 milhões. Posso afirmar que, em breve, também daremos a ordem de serviço dessa obra.

(…) Soma-se a isso a revitalização da Orla do Bairro do Quinze, que também está em processo de aprovação de projeto e licitação, num investimento de 22 milhões de reais.

(…) Quero lembrar que, ainda neste mês de fevereiro, faremos a entrega do Pronto-Socorro de Rio Branco totalmente concluído. A nova ala, recém-construída, com 58 leitos, custou R$ 12 milhões. Também em fevereiro vamos entregar várias ruas pavimentadas em Rio Branco pelo nosso governo nos bairros da Sobral, Benfica, Portal da Amazônia e Canaã. Um investimento de 14 milhões de reais.

(…) Somadas a essas grandes obras, realizamos centenas de reformas em prédios públicos nos nossos 22 municípios, sempre no intento de preservar o patrimônio público e gerar emprego e renda para a população.

(…) Não tenham dúvida, senhoras e senhores, que faremos do Acre, em 2022, um canteiro de obras essenciais para a nossa infraestrutura e que irão alavancar o nosso tão sonhado desenvolvimento econômico.

(…) E foi nesse propósito de criar oportunidades para os nossos trabalhadores rurais, que, por meio da Secretaria de Produção e Agronegócio, a Sepa, investimos na produção rural, fomentando o agronegócio no Acre. E neste ano poderemos mostrar resultados animadores nas produções de soja, milho e café.

(…) Vale lembrar ainda que, para viabilizar essa produção rural, só em 2021 recuperamos 1.285 km de ramais em parcerias com as prefeituras e mais de 3 mil km por meio do Deracre. Esses são números indiscutíveis, que provam o nosso compromisso com a produção no campo e a geração de emprego e renda no estado.

(…) Em suma, apesar dos danos na economia e restrições causadas pela pandemia, não paramos. Temos ações relevantes na educação, na saúde, na segurança e em todas as nossas secretarias, sempre no sentido de incentivar a geração de novos empregos e oportunidades para a nossa população.”