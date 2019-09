O aumento da conta de energia elétrica nos últimos dois meses tem assustado os consumidores acreanos. Por isso, a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investiga possíveis irregularidades na conta de energia no Acre convocou a empresa para prestar esclarecimentos, nesta quarta-feira (25), na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac).

Para o deputado Roberto Duarte (MDB-AC), a CPI não ficou convencida com as explicações dadas pelo diretor da empresa na reunião. Segundo ele, a população deve se unir e ingressar com ação judicial coletiva contra a Energisa.

“Em hipótese alguma nós fomos convencidos desse aumento abusivo de energia elétrica no estado do Acre, vez que a direção da Energisa esteve na Aleac e disse que a causa do aumento, literalmente, é por conta do calor. Essa desculpa é a mesma coisa que enxugar gelo, nós não aceitamos e vamos buscar os meios judiciais. Esperamos que a população ajuíze também ações coletivas contra a Energisa para mostrarmos o absurdo que está acontecendo”, afirmou Duarte.

