O deputado Nicolau Junior (Progressistas), presidente da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac), reafirmou nesta terça-feira, 5, o seu compromisso, enquanto chefe do Legislativo estadual, com as instituições democráticas.

A solenidade de abertura dos trabalhos da Casa do Povo marcou o início da presidência de Nicolau Junior, eleito por seus pares para o biênio 2019-2020. “A minha gratidão aos deputados, que me elegeram presidente da Casa Legislativa pela primeira vez”, disse o deputado, no discurso inicial da nova Mesa Diretora.

Para Nicolau Junior, a confiança dos ilustres colegas o conforta. “Porém, aumenta a minha responsabilidade com as instituições democráticas desse estado”, ressaltou o parlamentar, ao lado do governador do Estado do Acre, Gladson Cameli, do primeiro-secretário da Aleac, Luiz Gonzaga, e do presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, desembargador Francisco Djalma.

“Temos que participar das políticas públicas, influir nas decisões, opinar e apoiar com o que for de interesse do nosso estado”, completou o deputado.

Participaram também da solenidade de abertura a presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Acre, desembargadora Regina Célia Longuini, a procuradora-geral do Ministério Público do Estado do Acre, Kátia Rejane de Araújo, e o presidente do Tribunal de Contas do Estado do Acre, conselheiro Cristóvão Messias. (Asscom)

