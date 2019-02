Na leitura da mensagem governamental, governador pregou aliança de poderes para servir ao povo

O governador do Estado do Acre, Gladson Cameli, reafirmou o compromisso de colocar em prática seu arrojado Plano de Governo para os próximos quatro anos, na sessão que abriu os trabalhos na Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac).

Durante a leitura da mensagem governamental, na manhã desta terça-feira, 5, o governador lembrou da situação econômica em que se encontra o estado, apontou soluções para o futuro e pediu o apoio da Casa Legislativa para a aprovação de projetos importantes que melhorem a vida da população.

Para os 24 deputados estaduais, Cameli pregou a união dos poderes para, juntos, superarem o difícil momento que atravessa o Estado do Acre.

“Sei que fomos eleitos para fazer com que a Justiça Social chegue às pessoas, nas famílias, nos lares, nas comunidades, nos municípios e nas regiões do estado. Para isso, precisamos de uma aliança consciente, pautada pelo princípio democrático, o qual pressupõe um governo perto do povo. E assim faremos”, explicou.

Cameli citou a Reforma Administrativa e o contingenciamento de gastos para equilibrar as contas públicas. O governador foi firme ao dizer que o pagamento dos servidores públicos estaduais será feito sem nenhum tipo de atraso, e que todo empenho está sendo realizado para recuperar a credibilidade junto aos fornecedores, para que os serviços básicos não sejam afetados.

Uma das prioridades de Gladson Cameli é a abertura do Acre para o desenvolvimento. Para o governador, a salvação econômica do estado virá do agronegócio.

Como gestor, Cameli pediu o apoio da Assembleia Legislativa para aprovar projetos que acabem com entraves burocráticos que atrapalham o progresso do Acre.

Educação

Na Educação, o governador anunciou investimentos para fortalecer a Rede de Ensino, para que as escolas tenham condições adequadas ao ensino-aprendizagem dos estudantes.

Cameli prometeu atenção especial para a redução do analfabetismo, principalmente, entre os jovens. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mais de 10% da população na faixa etária entre 12 e 24 anos declarou-se analfabeta.

Saúde

A redução das filas de espera para consultas, exames e cirurgias são prioridades na área da Saúde. Para o novo administrador, também é preciso garantir o funcionamento dos hospitais com equipes de profissionais completas, assim como materiais hospitalares e medicamentos.

Gladson Cameli afirmou ainda que já foram levantados os custos para a conclusão das obras inacabadas do Hospital de Urgência e Emergência (Huerb), do Hospital Regional do Alto Acre e da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Cruzeiro. O objetivo é conseguir os recursos necessários para entregar estas importantes obras e, assim, melhorar o atendimento à população.

Segurança Pública

Com relação à Segurança Pública, o gestor lembrou que a população não pode mais conviver com o sentimento de medo. Gladson Cameli assegurou a presença de mais policiamento nas ruas dos 22 municípios acreanos e reafirmou o compromisso de valorizar os profissionais que compõem a Força Estadual de Segurança.

“Estamos alicerçando os pilares do nosso projeto e tenho certeza que, com a união e o esforço de todos, daremos um vigoroso salto no modelo de planejamento, de gestão e de governança desse Estado.”

“O momento é propício, pois como dizem os sábios, devemos aproveitar as oportunidades dos momentos de crises para nos fortalecer, crescer e gerar bons frutos para as gerações atuais e para as gerações futuras”, completou o governador Gladson Cameli.

Texto: Wesley Moraes/Fotos: Odair Leal

