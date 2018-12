A meta é alcançar 43.080 pessoas. A 2ª Vigência do Acompanhamento de Saúde do Programa Bolsa Família teve início no dia 02 de Julho de 2018 e segue até último dia útil de Dezembro de 2018.

Beneficiários do Bolsa Família em Rio Branco estão sendo convocados para a avaliação de saúde. O objetivo é assegurar a manutenção do seguro social. Quem não atender o chamado até o prazo final, dia 28 de dezembro, pode ter o benefício bloqueado ou até cancelado.

Cerca de 28 mil beneficiários ainda não fizeram a atualização das informações de saúde no município de Rio Branco. A avaliação é obrigatória para mulheres de 14 a 44 anos, crianças menores de 7 anos e gestantes de qualquer faixa etária. Os beneficiários devem procurar uma Unidade Municipal de Saúde levando o cartão do programa federal, a carteira de vacinação das crianças e o cartão da gestante, se for o caso.

Atualmente, a rede municipal de saúde faz o acompanhamento de 11.483 (26,7%) beneficiários acompanhados inseridos no sistema. A meta é alcançar 43.080 pessoas. A 2ª Vigência do Acompanhamento de Saúde do Programa Bolsa Família teve início no dia 02 de Julho de 2018 e segue até último dia útil de Dezembro de 2018.

