Na capital, Rio Acre registra nível mais baixo dos últimos 10 anos, informa Defesa Civil

O nível do Rio Acre, na capital acreana, atingiu nos últimos dois dias 1,39 metros. O que significa um centímetro menor do que a cota registrada no ano passado e apenas nove centímetros da menor cota histórica, 1,30, registrada no ano de 2016.

O nível para o dia 5 de setembro é o mais baixo dos últimos 10 anos. Exatamente por isso, a Defesa Civil da capital acreana trabalha com a possibilidade do Rio Acre chegar a ficar abaixo da cota histórica. “Infelizmente trabalhamos com essa possibilidade, já que no ano de 2016, que temos a menor cota na história, o nível do rio é menor do que foi registrado naquele período. Se a redução continuar nesta constância, podemos ficar abaixo do menor nível já registrado”, afirma Cláudio Falcão, coordenador da Defesa Civil.

O nível muito baixo do Rio Acre influencia na navegação, prejudicando os produtores rurais ribeirinhos de transportarem sua produção para a comercialização e pode prejudicar o abastecimento de água, já que é do manancial que vem a captação da água que é tratada e depois distribuída aos lares da capital acreana e diversos municípios do interior.

