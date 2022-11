Na conferência que debate o parlamento do futuro, Acre é destaque nacional

Representantes do Earth Innovation Institute (EII) e do Estado do Acre estiveram reunidos nesta quinta-feira, 10, na sala de reunião do estande do Consórcio Amazônia Legal, na 27ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP 27, em Sharm El Sheikh, no Egito.

A reunião tratou da nova parceria junto à Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID), órgão do governo dos Estados Unidos que, por meio do EII, irá inserir o Acre na nota conceitual do Fundo de Investimento em Clima.

Para acessar o recurso, o governo do Estado deverá enviar uma manifestação de interesse para receber recursos da coalizão pela regeneração da Amazônia.

A parceria prevê inicialmente a doação de 500 mil dólares ao Estado para projetos que fortaleçam negócios produtivos sustentáveis já estabelecidos e também aos negócios florestais comunitários localizados nas florestas estaduais.

“Essa é uma importante parceria, que abre a captação de recursos que irão apoiar os projetos e estratégias estabelecidos no Plano de Desenvolvimento Socioeconômico Sustentável do Acre, também conhecido como Agenda 10”, explica Roseneide Sena, coordenadora-geral do Programa REM Acre, na Secretaria de Estado de Planejamento (Seplag).

Participaram, representando o EII, o diretor-geral Daniel Nepstad; a coordenadora Brasil, Mônica de Los Rios; e a coordenadora no Acre, Elsa Mendonza. Representando o Acre, Roseneide Sena e a chefe de Departamento de Governança na Seplag, Vasti Queiroz.

