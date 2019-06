O objetivo da reunião foi apresentar, ao senador, o Plano Acreano da Cultura Exportadora – que lista os principais entraves que impedem o desenvolvimento deste setor no Acre -, e debater e buscar alternativas para criar um ambiente favorável no estado. Participaram do encontro, o presidente da FIEAC, José Adriano, empresários e instituições que compõem o Comitê Gestor do Plano Acreano de Cultura Exportadora.

“É injustificável não avançarmos nessas questões por problemas tão fáceis de resolver. Conforme foi citado aqui, um dos gargalos é a de falta de profissionais da Anvisa e do Ministério da Agricultura Pecuária e Desenvolvimento na alfândega de Assis Brasil. Comprometo-me a avançar nessa demanda”, comentou o senador Sérgio Petecão, que colocou-se como um parceiro do Comitê para ajudar no que for preciso.