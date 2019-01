Governado do Acre falou, dentre outros temas, de como pretende desenvolver o agronegócio no estado

SALOMÃO MATOS

O governador do Acre, Gladson Cameli (Progressistas), foi o entrevistado na manhã desta quarta-feira (23), no programa ‘Em Ponto’ da Globo News, onde falou sobre desenvolvimento econômico por meio do agr negócio, segurança pública, meio ambiente, a fragilidade das fronteiras que facilitam a entrada de armas e drogas, da precariedade da saúde no estado e de como pretende melhorar o estado nos próximos quatro anos de sua administração.

Segundo Cameli, a economia é um dos maiores desafios, ele detalhou como pretende trabalhar o agronegócio que classificou como a salvação da economia no Acre.

Confira a entrevista completa CLICANDO AQUI.

