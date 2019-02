No Dia Internacional de Luta Contra o Câncer Infantil, saiba como funciona a unidade de alta complexidade da Saúde estadual

O diagnóstico precoce é a arma mais poderosa para o tratamento adequado de crianças com doenças graves. Por isso, no Dia Internacional de Luta Contra o Câncer Infantil, celebrado nesta sexta-feira, 15, as atenções da Unidade de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon), do Hospital das Clínicas, foram todas voltadas para essa necessidade fundamental.

Atualmente, cerca de 50 meninos e meninas são atendidas pela unidade, que desde a sua fundação, em 2007, já antedeu 700 crianças e adolescentes. “A maioria curada, e que hoje são já são até pessoas adultas”, ressalta a médica pediatra Valéria Paiva, que trabalha no atendimento da Unacon.

“Por isso, há muito que comemorar”, diz a profissional, ressaltando que o objetivo principal é chamar a atenção para a necessidade em se fazer o diagnóstico precoce, aumentando as chances de cura.

“Quanto mais cedo os pais fizerem o diagnóstico, maiores as chances do tratamento adequado”, explica.

Entre os principais tipos de câncer que acometem as crianças estão a leucemia aguda e os tumores cerebrais. O tratamento é feito, segundo a médica, a partir de quimioterapia, da radioterapia e de cirurgias. “Para as leucemias, o tratamento pode durar em torno de dois anos e meio”, pontua.

Ela afirma que o Acre tem todas as condições adequadas de tratamento. “Precisamos conscientizar os pais para que façam o diagnóstico, pois temos as condições adequadas de tratamento”, diz a médica.

A gerente-geral da Unacon, Áurea Freitas, lembra que o tratamento do câncer infantil é, antes de tudo, “um ato de amor, de solidariedade e compreensão de fé com as crianças” que são atendidas na unidade.

Comentários