Sena Madureira foi a primeira cidade do interior do estado a receber o novo governador do Acre, Gladson Cameli. Comprometido com o futuro do município, ele garantiu empenho para levar investimentos que melhorem a vida da população.

“Essa primeira visita em Sena Madureira tem um significado muito especial. Nas eleições, a maior votação proporcional que tivemos no estado veio daqui. Isso significa que a população confiou em mim para fazer a verdade mudança. Agora, é hora de arregaçar as mangas e trabalhar. Nosso governo já deu certo”, pontuou o governador.

Gladson Cameli levou euforia para o bom público que o acompanhava na solenidade, ao anunciar a construção da tão sonhada segunda ponte sobre o rio Iaco. A obra é uma cobrança antiga dos moradores. Atualmente, apenas uma ponte faz a ligação entre os dois distritos da cidade.

“Sena Madureira cresceu demais. Precisa ter uma nova ponte para facilitar o acesso do primeiro e o segundo distritos. Tenham certeza, vou fazer um esforço pessoal para que essa obra saia do papel. E digo mais, essa ponte vai se chamar Orleir Cameli”, declarou, sob fortes aplausos.

O motivo da homenagem para o tio, segundo Gladson, é um reconhecimento a atenção dada por Orleir Cameli durante o período que governou o estado (1995-1998) ao município. Em 1997, Sena enfrentou uma das maiores enchentes da história. O esforço, na época, de Orleir foi fundamental para a reconstrução da cidade. Principalmente, a pavimentação de ruas.

Além do anúncio da construção da nova ponte, o governador fez a entrega de máquinas pesadas para a prefeitura de Sena Madureira. Entre retroescavadeiras, tratores, motoniveladoras, pás carregadeiras e minicarregadeiras, são 12 novos equipamentos. Investimento superior a R$ 1,1 milhão.

A aquisição do maquinário só foi possível graças ao esforço e empenho de Gladson Cameli, por meio de emendas parlamentares, quando ainda era senador da República e, também, do deputado federal Flaviano Melo(MDB).

O prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim (MDB), destacou que nos últimos dois anos, Gladson Cameli destinou mais de R$ 6,3 milhões em verbas federais, somente para o munícipio. Serafim lembrou ainda da implantação da usina de asfalto, recurso também garantido por Cameli. Importantes investimentos que melhoraram a infraestrutura da cidade.

“Agora, Sena Madureira conta com um governador parceiro. Nossa cidade melhorou muito nos últimos anos e o Gladson tem uma grande parcela de contribuição em tudo isso. Somente com a usina de asfalto, já conseguimos pavimentar mais de seis quilômetros de ruas. Com essa união, quem ganha é a população do nosso município”, afirmou.

Visita ao Hospital João Câncio Fernandes

Durante a visita, Gladson Cameli conheceu as instalações do Hospital João Câncio Fernandes. O governador ouviu atentamente as reivindicações de usuários e dos profissionais da saúde.

Cameli prometeu empenho para resolver as demandas apresentadas e, também, apontou soluções.

“Além de fortalecer nossa rede pública, vamos dar condições de trabalho e comprar equipamentos para os hospitais. Isso vai desafogar toda a demanda que hoje temos concentrada em Rio Branco”, pontuou.

O novo governador lembrou do esforço da equipe de transição que elaborou a reforma administrativa que já está em vigor. Por ano, a economia será de R$ 90 milhões.

“É com esse recurso que vamos investir nas áreas que mais precisam. Como é o caso da saúde. Acabou o tempo em que o cidadão ia ao hospital e não tinha médico ou remédio. Também não vamos esquecer de reconhecer os nossos dedicados profissionais. São eles que atendem e cuidam da população que mais precisa”, afirmou.

Sena Madureira na história

Fundado em 25 de setembro de 1904, a cidade é uma das mais antigas do estado. Até 1920, período em que o Acre era território federal, foi a capital do Departamento do Alto Purus.

Atualmente, o município possui pouco mais de 45 mil habitantes. Sena Madureira é o maior município acreano em extensão territorial e o terceiro maior em população.

Comentários