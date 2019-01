Oficialmente empossado na manhã desta quarta-feira, 2, como secretário Estadual de Segurança Pública, o coronel da reserva Paulo Cézar Rocha dos Santos afirmou que já tem preparado alguns planos de ações em caráter de emergência e prontos para serem executados. Em entrevista coletiva, ele informou que o objetivo é dar continuidade aos trabalhos de combate ao crime no Acre e trazer de volta a sensação de tranquilidade aos acreanos.

Para os primeiros 10 dias do ano serão deflagradas ações pontuais com previsão para começar nesta quinta-feira, 3, não só em Rio Branco, como também no interior.

No entanto, abordagens mais bem elaboradas, que têm como objetivo não apenas a repressão ao crime e o encarceramento de presos, mas o combate ao que ele classifica de “logística do crime”, começarão a acontecer em todo o estado.

“O nosso objetivo, nesta gestão, será trazer um embate diferenciado visando o combate à logística do crime, atacando o lado financeiro e de insumos desses indivíduos, que é o que alimenta as organizações, e ferindo-as diretamente. É assim que se combate o crime”, disse o novo secretário de Segurança.

Para ele, nos últimos anos houve um “engessamento do Sistema Penitenciário que precisa ser modificado, buscando alternativas de combate ao crime, que não seja apenas o prender, mas prevenir e combater com inteligência”.

”A polícia já cumpriu seu papel repressivo e agora nós temos que buscar outras alternativas que não sejam as do encarceramento. Até porque a prisão, por si só, engessa o sistema e demanda o direcionamento de recursos que não interessam a sociedade”, ressalta Paulo Cézar dos Santos.

“Nossa intenção é desenvolver diversas políticas mas com uma ênfase também na prevenção, estabelecendo parcerias e avançando com os demais setores do estado que desenvolvem políticas sociais e educacionais, de modo que alcancemos a comunidade”, completou o secretário, pontuando que a ideia é “chegar ao embrião do crime. Não só prender”.

Quem é o novo secretário de Segurança

Paulo Cézar Rocha dos Santos é coronel da reserva, da Polícia Militar do Estado do Acre, bacharel em direito e especialista em Gestão em Segurança Pública. Antes de tomar posse como secretário, era assessor jurídico e chefe da assessoria jurídica da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Acre. Enquanto coronel ativo da Polícia Militar, foi subcomandante da Instituição e foi fundador do Centro Integrado de Segurança Pública.

Comentários