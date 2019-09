Nota enviada à imprensa diz que governador quer evitar prejuízo à população e encontrar solução para servidores

Uma greve na saúde foi anunciada esta semana pelo sindicato da categoria e está marcada para a próxima terça-feira. Os servidores foram claros em seus gritos de socorro: para serem ouvidos e atendidos, prometeram até invadir o prédio da Secretaria de Saúde.

Na manhã deste sábado o governo divulgou uma nota convidando estes servidores para uma reunião na próxima segunda-feira (9), às 15 horas, na Casa Civil. “Para evitar prejuízos à população, tendo em vista o indicativo de greve da categoria, o governo está se colocando novamente à disposição para dialogar com as lideranças sindicais para, juntos, encontrar soluções. Assim, os líderes sindicais, serão convidados para uma reunião”, destaca o texto enviado à imprensa.

A nota ressalta os passos dados pela gestão para melhorar e reorganizar a saúde pública. “No mês de junho, por exemplo, o governador recebeu representantes do Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Estado do Acre (Sintesac), ouviu suas reivindicações e analisa possibilidades de atendê-las. Entre as medidas em análise, estão as relativas à revisão do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR) da categoria e estudos sobre a possibilidade de aproveitamento das equipes do Pró-Saúde, pela importância dos serviços prestados”.

Veja Nota na íntegra



A gestão do governador Gladson Cameli tem sido marcada pelo diálogo aberto com todos e, em especial, as categorias sindicais, por entender a importância do trabalho conjunto e da colaboração de todos para a garantia da prestação dos serviços necessários e de qualidade para a nossa população.

Com este objetivo e para evitar prejuízos à população, tendo em vista o indicativo de greve da categoria, o governo está se colocando novamente à disposição para dialogar com as lideranças sindicais para, juntos, encontrar soluções. Assim, os líderes sindicais, serão convidados para uma reunião, na próxima segunda-feira, 9, às 15 horas na Casa Civil.

Cabe ressaltar que desde o início da gestão do governador Gladson Cameli importantes passos foram dados para reorganizar a saúde pública do Acre. No mês de junho, por exemplo, o governador recebeu representantes do Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Estado do Acre (Sintesac), ouviu suas reivindicações e analisa possibilidades de atendê-las.

Entre as medidas em análise, estão as relativas à revisão do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR) da categoria e estudos sobre a possibilidade de aproveitamento das equipes do Pró-Saúde, pela importância dos serviços prestados.

O governo sempre foi transparente com as lideranças sindicais a respeito da situação calamitosa em que estavam as contas públicas do Estado e do tamanho das responsabilidades herdadas. E, mesmo diante das dificuldades, tem honrado diversos compromissos, que vão desde pagamento de 13º e pagamento de rescisões à redução da jornada de plantão, no mês de maio.

Assim, espera-se que, com diálogo e boa vontade, sejam encontradas soluções que contemplem a todos: governo, servidores e principalmente a população acreana, que é para quem se destinam as ações públicas.

Comentários