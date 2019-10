Governador passou parte do Dia das Crianças com moradores da comunidade Árvore Vida, do km 36 da rodovia AC-90

Resley Saab

Foi um Dia das Crianças para ficar na memória. E isso não é papo de líder comunitário para impressionar visitante, não. O entusiasmo é do garoto Christopher da Silva, de 12 anos, que nunca tinha visto um helicóptero de perto, muito menos um governador sair de dentro dele com um saco de presentes para distribuir à ele e seus amigos.

O menino é morador da Comunidade Árvore Vida, no km 36 da AC-90, a estrada Transacreana, que na tarde deste sábado, 12, recebeu a visita de Gladson Cameli, em cumprimento a uma promessa de campanha, de que retornaria ao local para se inteirar dos problemas locais, dessa vez como governador.

O aglomerado de produtores formado por 112 famílias é também um dos principais polos produtores de hortifrutigranjeiros de Rio Branco, distribuído em três ramais, o ‘Goiabal’, o ‘Sertanejo’ e o ‘História Encantada’. A região é excêntrica por ter uma reserva particular de dez hectares comprados e habitados por 25 homens e mulheres indígenas kaxinawas, que resolveram se mudar para lá vindo da região do Vale do Rio Iaco.

A ida do governador ao local pelo ar é uma forma de entreter a criançada com a aeronave, que logo de cara pede para ver de perto a máquina, quer tirar fotos, conversar com a tripulação e sonhar em se tornar policial. “Ainda não acredito que tem um helicóptero bem aqui, pousado no nosso campinho. Eu só tinha ouvido o barulho do motor e visto ele passar bem longe, lá por cima da mata”, conta Christopher, com um sorriso que é mistura de euforia e encantamento.

“Esta é uma forma que encontramos para presentear as nossas crianças e incentivá-los a estudar para que possam alcançar a profissão que quiserem. Lembrando-os que o estudo é a maior riqueza que os pais podem dar a seus filhos, permitindo que sejam futuros cidadãos dignos e honrados”, disse o governador à comunidade local, antes de entregar dezenas de brinquedos à garotada que formou uma fila sob o galpão da igreja evangélica, onde Gladson se reuniu com todas as famílias.

Os brinquedos foram comprados do próprio bolso do governador. Na ocasião, o chefe do Executivo acreano se comprometeu de fazer intervenções nos ramais da região, tão logo seja possível a liberação de recursos e a compra de novo maquinário. “Para vocês terem ideia, nossas máquinas do Deracre estão todas sucateadas, sem condições de uso. Por isso, estaremos leiloando as sucatas que têm e destinando R$ 50 milhões para a compra de equipamentos novos. Aí sim, vocês verão como será possível recuperar todos os ramais desta região, em breve”, afirmou Gladson Cameli.

Lene Figueiredo Teles, presidente da Associação de Moradores da Comunidade Árvore Vida, e o também líder comunitário Manoel Cumaru agradeceram a visita do governador. Segundo Cumaru, será uma questão de tempo ver a sua comunidade com um agente de saúde e ramais recuperados pela equipe do novo governo. “Entendemos a correria que está sendo para arrumar a casa neste primeiro ano, governador. E tenha certeza que esta comunidade vai estar sempre agradecida pelo seu empenho por uma vida melhor para todas as famílias que vivem aqui”, frisou ele. “Estamos juntos com o senhor, governador”, afirmou, por sua vez, Lene Teles.

A visita à Transacreana foi a primeira de uma série de agendas com as crianças, que inclui ainda as atividades da Cidade da Criança, no estacionamento da Arena Acreana, no Segundo Distrito de Rio Branco. Ali, as comemorações vão até domingo, 13.

Comentários