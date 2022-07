Nacional do Uruguai oficializa contratação de Luis Suárez

Estádio sedia 16 dos 56 jogos de 2022, 44,44% a menos que em 2021, quando recebeu 36 das 67 partidas. Clubes acreanos evitaram Arena da Floresta na Série D por motivo curioso

A Arena da Floresta, em Rio Branco (AC), recebeu 28,57% do total de jogos oficiais na atual temporada. Indisponível no primeiro turno do Campeonato Acreano e na Copa do Brasil, a praça esportiva sediou as partidas do segundo turno do estadual e das primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro da Série D.

Conforme levantamento do ge, dos 56 jogos oficiais no Acre considerando Copa do Brasil, Campeonato Acreano, Série D e Campeonato Brasileiro Feminino da Série A3, a Arena da Floresta sediou 16 partidas. (Veja o levantamento completo no fim do texto)

Ao todo foram 14 jogos pelo returno do estadual e dois pela quarta divisão nacional, sendo o Humaitá o mandante em ambas oportunidades. O estádio também não recebeu a única partida no Acre pelo Brasileiro Feminino A3.

Em 2021, a Arena da Floresta havia sido mais usada pelos clubes acreanos. Naquela temporada, dos 67 partidas no Acre, 36 foram realizadas na Arena da Floresta. Ou seja, 53,73% do total.

Em comparação com a temporada passada, a Arena da Floresta recebeu 44,44% a menos de jogos.

Na atual temporada, ainda não houve a disputa do Copa do Brasil Sub-20 e nem da Copa Verde 2022. O único jogo do Acre na Copa do Brasil Sub-17 foi realizado fora do Acre.

Condições na Arena da Floresta

De acordo com o diretor de esportes da Secretaria Estadual de Educação, Cultura e Esportes (SEE), Júnior Santiago, a Arena da Floresta segue em plenas condições de receber partidas oficiais desde o início de abril.

Segundo Júnior Santiago, os jogos oficiais no Acre não foram realizados na Arena da Floresta por opção dos clubes. O estádio, no entanto, foi palco de treinamentos do Rio Branco-AC e Humaitá e dos próprios clubes visitantes durante a Série D.

Por opção mesmo não quiseram jogar. Teve algum jogo de brasileiro e depois eles optaram por não jogar mais lá e nós colocamos o calendário institucional pra gente não perder tempo, já que não teve uso dos clubes. Eles só usaram pra treinos. Todos os clubes, os clubes de fora. — Júnior Santiago, diretor de esportes da SEE

Justificativa dos clubes

Um motivo curioso impulsionou a decisão do Humaitá e do Rio Branco-AC a não levarem seus jogos para Arena da Floresta na Série D: o custo para pintura do campo antes das partidas, que gira por volta de R$ 200.

– Foi opcional mesmo porque na Arena da Floresta tem algumas despesas que no campo da Federação não têm. A tinta do gramado tem que ser paga pelo clube – diz o presidente do Humaitá, Igor Cotta.

Rio Branco-AC e Humaitá foram os representantes do Acre na 1ª fase da Série D de 2022 — Foto: Arquivo pessoal/Manoel Façanha

– É muito complicado na Arena da Floresta. Pra ter uma ideia, o cara que quer que a gente leve tinta para pintar o gramado – destaca o presidente do Rio Branco-AC, Valdemar Neto.

O Rio Branco-AC está na segunda fase da Série D e vai receber no jogo de volta o Pacajus no próximo domingo (31), às 19h (de Brasília), no estádio Florestão, na capital. O Humaitá foi eliminado na primeira fase.

Total de jogos na Arena da Floresta

2022

Campeonato Acreano (39/14)

Copa do Brasil (2/0)

Série D (14/2)

Brasileiro Feminino A3 (1/0)

Total: 56 jogos

Total na Arena da Floresta: 16 jogos

2021

Campeonato Acreano (44/25)

Série D (14/8)

Copa do Brasil Sub-20 (2/0)

Copa do Brasil Sub-17 (1/0)

Brasileiro Feminino A2 (3/0)

Copa do Brasil (0/0)

Copa Verde (3/3)