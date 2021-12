“Não acabou”, diz médico Thor Dantas sobre pandemia após paciente em estado grave ser entubado

POR MARIA FERNANDA ARIVAL “Essa música” é o primeiro lançamento da dupla, que chegou às plataformas em novembro

Próximo ao aniversário de 11 anos da dupla, os cantores Cristiano Paulo e Daniel lançaram “Essa música” em novembro no YouTube e nas redes sociais, onde a música está sendo ouvida em diversos estados do Brasil, além do reconhecimento internacional pelo Peru e Bolívia, com mais de 5 mil visualizações.

A música foi gravada através do Festival da Canção: Voz da Fronteira, da Prefeitura de Epitaciolândia pela da Secretaria de Cultura e Esportes, além do patrocínio da Menorá Entretenimento. De acordo com Cristiano Paulo, a dupla pretende lançar outro clipe em fevereiro, mas ainda não foi decidido qual música será gravada, mas há uma grande expectativa para aceitação do público.

A dupla

Entre shows de Daniel realizados em Epitaciolândia, a dupla se uniu após Cristiano Paulo ser convidado para fazer a segunda voz do duo. “Nós nos conhecemos no ensino fundamental, ainda no início na carreira do Daniel, mas nós nos juntamos através de um amigo. Eu era garçom em um bar em Epitaciolândia e ele cantava com outro rapaz. Ele me convidou para fazer a segunda voz e o dono do estabelecimento se dispôs a comprar os instrumentos para que eu trabalhasse”, afirma Cristiano Paulo.

Além disso, o proprietário do bar e restaurante Cantina Goiana, José Sulimar, conhecido como goiano, também sugeriu o nome da dupla, uma vez que Daniel usava o nome artístico de “Luan”. “Ele perguntou meu nome completo e eu disse, depois perguntou o nome do Daniel. Eu falei que meu nome era Cristiano Paulo Hoffmann, então ele disse que esse é o nome da dupla: Cristiano Paulo e Daniel”, conta o cantor.

Comentários