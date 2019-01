O problema causado pelos buracos que surgiram na ponte metálica José Augusto, que liga o Brasil pela transpacífico (BR 317), ainda tem um longo caminho pela frente. O descaso feito pelo governo de Sebastião Viana (PT), onde usou a construção de uma nova como plataforma de campanha, ainda vai causar estresse para os moradores da fronteira.

Uma conversa via WhatsApp com o novo Secretário de Infraestrutura do Acre, Thiago Caetano, informou ao jornal oaltoacre.com, uma triste realidade e incompetência da administração passada junto aos seus comandados.

Em áudio, Caetano falou em tom de revolta, de como encontrou a sede do Departamento de Estradas e Rodagens do Acre (Deracre). “…infelizmente a situação está precária. Estamos sem condição de fazer praticamente nada, entregaram ‘pra’ gente (…) sem um litro de combustível, nem pra entregar documentos, sem nada pra rodar insumos, sem financeiro, está um caos. Pela amizade e parceria, o pessoal do Dnit vai tá fazendo uma intervenção na ponte…”, comentou.

Em tempo, esse problema (a ponte), já vem se arrastando em longos anos. Acidentes, bloqueios, tentativas de incêndio, confronto entre população e militares e, muitas reclamações, não foram o suficiente para que o ex-governador, que é natural da cidade de Brasiléia, se comovesse e cumprisse sua promessa de campanha.

Só restou transtorno aos motoristas, terem de buscar a ponte que liga Brasiléia e Cobija (Bolívia), dando uma volta cerca de cinco vezes maior. Problemas maiores para quem precisou ir ao hospital, como um casal que tiveram ajuda de uma viatura do Ciretran, enquanto realizavam o paliativo durante a noite.

Os trabalhos iriam continuar durante o final de semana, enquanto os engenheiros buscam uma forma de sanar esse problema.

Mais informações a qualquer momento.

OUÇA ÁUDIO COM SECRETÁRIO THIAGO CAETANO ABAIXO.

Matérias relacionadas:

Comentários