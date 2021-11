Não haverá saída temporária de reeducandos no período do Natal no Acre

Finalizando a entrevista o parlamentar que tem uma atuação de destaque na Assembleia Legislativa do Estado do Acre, com projetos, indicações e requerimentos, sendo um dos legisladores mais atuantes do estado disse que não irá correr o risco e sua saída do MDB se acontecer um dia, não será como o grupo do deputado Flaviano quer, mas por sua livre iniciativa

Fonte: Amazonoticias

O MDB sob o comando do seu presidente, deputado Flaviano Melo reuniu sua executiva estadual e garantiu a carta de liberação do presidente da executiva municipal da sigla em Rio Branco, deputado estadual Roberto Duarte para sair do parido. A carta é um pedido dos dirigentes para Duarte se retirar da sigla. Mas em entrevista exclusiva ao Amazonotícias, Roberto foi direto; “Fico surpreso com a decisão da executiva, mesmo sabendo eles que não existe nenhuma validade a referida carta. Esperava mais de pessoas tão experientes e inteligentes. Imagino que seria muito mais produtivo a executiva se reunir para construir uma chapa para deputado estadual e outra para federal.Finalmente a executiva do partido se reuniu, mas pensei que fosse para construir uma chapa para deputado estadual e federal.”.

Ao Amazonoticias, Duarte disse que a executiva depois de tanto tempo voltou a se reunir, mas esperava um melhor proposito. “Não cabe a eles querer fazer carta dessa natureza, vou sair se eu entender que devo sair. Tenho uma historia no glorioso e entendo que ainda posso contribuir muito.”, destacou.

Para o deputado sua trajetória de vitórias e experiências na sigla não pode ser simplesmente apagada pelo desejo de alguns dirigentes do MDB. “Luto pela formação de chapa de deputado estadual e federal desde que terminou a eleição municipal de 2020, quando conseguimos eleger dois vereadores, conquista que há de 16 anos não era realizado pelo partido. Comigo na presidência da executiva municipal e como candidato a prefeito, consegui formar uma chapa com 27 candidatos a vereadores. Em períodos passados tínhamos em media, por exemplo, na eleição municipal de 2016, que tinha Eliane Sinhasique como candidata a prefeita e o ex-deputado Chagas Romão como presidente da executiva municipal, uma chapa com somente seis ou sete candidatos a vereadores. Se eu não tivesse sido o vereador mais votado da história naquela época e não estivéssemos em uma coligação não teríamos feito nenhum parlamentar”, explicou Duarte, que acrescentou; “Na eleição de 2018 tínhamos uns seis candidatos para deputado estadual, situação totalmente diferente em 2020, esse simples histórico já demonstra que sempre estive ao lado do MDB para ajudar o partido.”.

Finalizando a entrevista o parlamentar que tem uma atuação de destaque na Assembleia Legislativa do Estado do Acre, com projetos, indicações e requerimentos, sendo um dos legisladores mais atuantes do estado disse que não irá correr o risco e sua saída do MDB se acontecer um dia, não será como o grupo do deputado Flaviano quer, mas por sua livre iniciativa. “Só não vou é sozinho construir chapa de estadual e federal. E vejo que a executiva deveria se reunir para fortalecer o partido com chapa forte para as eleições.”, ressaltou o deputado.

Comentários