O movimento contrário ao aumento da empresa está previsto para ocorrer no próximo dia 27 e deputado convida população

SAIMO MARTINS, DO CONTILNET

O deputado estadual Jenilson Leite (PCdoB), usou a tribuna no grande expediente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), para afirmar que não irá permitir o abusivo aumento promovido pela Energisa no estado do Acre em 21% que passou a vigorar neste mês e, mais 21%, que segundo ele, está previsto para julho. Para isso, o parlamentar faz um apelo a sociedade, para comparecer a paralisação.

O movimento contrário ao aumento da empresa está previsto para ocorrer no próximo dia 27, em frente a sede da instituição. Jenilson disse que já existem várias iniciativas que visam amenizar o impacto. “Entre elas as iniciativas jurídicas que estão sendo realizadas por defensoras públicas, existe inclusive a possibilidade de que o aumento não seja aplicado, ressaltou.

_____________

O parlamentar frisou que além do aumento ser exorbitante ao contribuinte, está “fora das condições do orçamento e da realidade econômica do país”, destacou.

_____________

O comunista lembrou que o problema está na privatização da empresa. “Precisamos agora que os parlamentares que estão em Brasília busquem mecanismo para corrigir a legislação buscando assim, impedir que a Aneel não autoriza aumento dessa magnitude”, finalizou.

Comentários