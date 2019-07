“Não preciso me aproveitar dos recursos públicos para benefício próprio”, declarou o chefe do Executivo

O governador Gladson Cameli estava em Brasília onde cumpriu agendas tratando das finanças do Estado e segurança. Ao retornar ao Acre nesta quarta-feira (30), caiu no olho do furação: a polêmica do jatinho. Para se explicar, Cameli gravou um vídeo e publicou em sua página no Facebook.

Ele voltou a lembrar que o jatinho não será para seu uso pessoal. “Eu não preciso e jamais alugaria avião à custo do Estado para pagar minhas viagens, tendo em vista como todos sabem que quando eu preciso fazer uma viagem e preciso de avião, eu tenho onde recorrer e não é aos cofres públicos (…) Não preciso me aproveitar dos recursos públicos para benefício próprio. Estamos trabalhando duro, em busca de dias melhores para o nosso povo. Desta forma seguiremos por todo mandato”, destacou.

Sem citar nomes, o governador acusou parlamentares de politicagem, segundo ele, basta ler o edital para verificar as verdades sobre a licitação e ver “a maldade”.

“O que eu não vou permitir é quererem politizem a situação. Vejo alguns nobres deputados, que tem o seu legítimo dever de cobrar do executivo, mas que fazem politicagem. Eu estou preocupado sim, mas em resolver o problema da saúde do meu estado, preocupado em conseguir dias melhores para o nosso povo. Que Deus nos abençoe e aos outros que nos acompanhem e nos ajudem a resolver os problemas”, finalizou.

